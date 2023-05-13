تحطم مقاتلة ومروحيتين للجيش الروسى بالقرب من أوكرانيا

تحطمت طائرة مقاتلة ومروحيتان للجيش الروسى في منطقة بريانسك الروسية، اليوم السبت، وفقا لتقارير من وسائل الإعلام الروسية.

ففي البداية أبلغت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس عن تحطم مروحية في بلدة كلينستى، وشوهد انفجار المروحية في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تسقط على الأرض مشتعلة فيها النيران.

وذكرت وكالة تاس، في وقت لاحق، أن طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي - 34 تحطمت بعد الظهر، وأشارت العديد من وسائل الإعلام إلى تحطم طائرة مروحية ثانية، وكانت خلفيات الحادث غير واضحة.

وأكد حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماس، في البداية تحطم مروحية واحدة بالقرب من كلينستي، لافتا إلى تضرر خمسة مساكن فوق أراض مجاورة.

وقال إن امرأة أصيبت وتم نقلها إلى المستشفى، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل، ولم يذكر تفاصيل حتى الآن.

اشتكت روسيا مرارا وتكرارا من قصف مناطقها المتاخمة لأوكرانيا.

كانت القيادة في كييف أكدت مرارا أنها لن تهاجم الأراضي الروسية خلال الصراع الدائر بينهما.

وقالت وسائل إعلام إن شخصين لقيا حتفهما عندما كانا على متن مروحية من طراز "إم آى -8" التي تحطمت في كلينزي.

بينت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحطام المحترق.

وأضافت أن قائدى المقاتلة لم يكن بإمكانهما القفز من الطائرة، ما أدى إلى مقتلهما.

من غير الواضح ما إذا كان سقوط المقاتلة أدى إلى أضرار وخسائر على الأرض.

وتردد أن موقع تحطم المقاتلة من طراز سوخوى -34 يقع في قرية تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن موقع تحطم الطائرة إم آى -8، إلا أن وزارة الدفاع الروسية، التي تشن هجماتها على أوكرانيا من هذه المنطقة أيضا، لم تصدر أي بيان حتى الآن.