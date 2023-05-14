الاحتلال الإسرائيلي يفتح لأول مرة معبرا مع غزة جزئيا لسفر أجانب

قالت مصادر فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت، مساء السبت، معبرا مع قطاع غزة بشكل جزئي لسفر أجانب من القطاع الذي يشهد موجة توتر منذ خمسة أيام.

وذكرت المصادر، أن رعايا أجانب بينهم موظفين في منظمات دولية بدأوا بمغادرة قطاع غزة، بعد أن كانوا تواجدوا فيه منذ ما قبل موجة التوتر الحالية.

وأوضحت المصادر أنه تم إجلاء هؤلاء في حافلات خاصة باتجاه معبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية والواقع في شمال قطاع غزة.

فيما ذكر مصدر حكومي في غزة أن "مغادرة عدد من الأجانب قطاع غزة، يأتي في السياق الطبيعي بناء على طلبهم، حيث إنهم من الزائرين الذين لهم عمل مؤقت، وعلقوا داخل القطاع" في الأيام الماضية.

وأشار المصدر إلى أنه لا زال عدد آخر من الأجانب متواجد داخل القطاع.

وأغلق الاحتلال معبري (كرم أبو سالم/كيروم شالوم) المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، و(بيت حانون/إيرز) المخصص لعبور الأفراد منذ بدء جولة التوتر، التي أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين بجروح.