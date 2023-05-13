إلغاء إضراب كبير في السكك الحديدية الألمانية مع موافقة نقابة عمالية على تسوية

ألغي إضراب مخطط له لمدة 50 ساعة في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بعد أن وافقت نقابة السكك الحديدية والنقل على تسوية، وفقا لدويتشه بان.

اتفقت شركة دويتشه بان واتحاد نقابات السكك الحديدية والنقل على تسوية أمام محكمة العمل في فرانكفورت، حسبما أعلنت السكك الحديدية اليوم السبت.

وقال الاتحاد: "في ظل هذه الملابسات، قمنا بتعليق الإضراب في دويتشه بان في الوقت الحالي".

كانت إذاعة هيسن أعلنت في وقت سابق عن هذا الاتفاق.

وكان من الممكن أن يؤدي الإضراب التحذيري إلى توقف حركة القطارات للمسافات الطويلة لمدة خمسين ساعة، وبالكاد كان يمكن للقطارات أن تتحرك ضمن منظومة العمل والسير في حركة المرور الإقليمية وحركة الشحن.

وعلى الرغم من تسوية الأمر قضائيا حذرت شركة دويتشه بان من فرض قيود على خدمة القطارات في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت: "الشركة تواجه التحدي الكبير في إعادة جدولة حوالي خمسين ألف رحلة قطار وما يرتبط بها من خطط الورديات والعاملين فيها".