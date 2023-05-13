 وزير خارجية إستونيا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف المساعدة لأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 13 مايو 2023 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إستونيا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف المساعدة لأوكرانيا

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 10:40 ص

قال وزير خارجية إستونيا مارجوس ساخنا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تكثيف مساعداتها لأوكرانيا، بما يصل إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

وأضاف ساخنا أن إستونيا قدمت دعما حاليا لأوكرانيا بأكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإستوني، على هامش اجتماع في ستوكهولم من المتوقع أن يلتقي فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت.

وقل ساخنا "إن هذا كثير حقا" بالنسبة لدولة صغيرة مثل إستونيا.

وتابع الوزير بالقول إن تالين تقدم لكيف ما بوسعها، "ونحن نأمل حقا أن يفعل الجميع الشيء نفسه"، مضيفا أن 1% من إجمالي الناتج المحلي يجب أن يكون هدفا مشتركا.

وأفاد معهد كيل للاقتصاد العالمي بأن ألمانيا أرسلت مساعدة عسكرية وإنسانية ومالية تقدر بـ0.2% من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا، في النصف الأول من العام بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في فبراير 2022، مقارنة بـ1.1% من إجمالي الناتج المحلي الإستوني.

وأقر وزير الخارجية الإستوني بجهود ألمانيا في تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، قائلا إنه كان "قرارا عظيما" من برلين أن ترسل دبابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك