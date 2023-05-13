رئيس وزراء سنغافورة يزور جنوب أفريقيا وكينيا

يتوجه رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، في زيارة رسمية تمتد 6 أيام إلى جنوب أفريقيا وكينيا من غد الأحد وحتى الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.



وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم، أن لي سيلتقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي سيستضيفه في مأدبة غذاء رسمية في كيب تاون. وسيشارك الزعيمان في اجتماع مائدة مستديرة مع وفود معنية بالأعمال التجارية من الجانبين.



وتأتي زيارة لي إلى جنوب أفريقيا بدعوة من رامافوسا، فيما تحتفل الدولتان بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما سيستضيف نائب رئيس جنوب أفريقيا بول ماشاتيلي رئيس الوزراء لي الذي سيلتقي بسنغافوريين مقيمين في جنوب أفريقيا والمنطقة.



وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه سيسافر إلى نيروبي يوم الأربعاء حيث سيلتقي بالرئيس الكيني وليام روتو.



وسترافق لي بعثة من رجال الأعمال إلى جنوب أفريقيا وكينيا يقودها اتحاد الأعمال السنغافوري.



ومن المتوقع أن توقع سنغافورة عددا من الاتفاقات مع الدولتين خلال الزيارة في مجالات منها تنمية رأس المال البشري.