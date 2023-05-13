 مدرب الأهلي: سعداء بالفوز على الترجي في تونس.. ونستعد بقوة لمباراة العودة بالقاهرة - بوابة الشروق
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مدرب الأهلي: سعداء بالفوز على الترجي في تونس.. ونستعد بقوة لمباراة العودة بالقاهرة

عمرو فهمي
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 12:42 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 12:42 ص

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس على استاد حمادي العقربي في تونس.

وقال قمصان عقب المباراة: «أهنئ جماهير الأهلي واللاعبين على الفوز بثلاثة أهداف، وكان في متناول  أيدينا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن الحمد لله على هذا الانتصار الكبير أمام فريق كبير».

وتابع قمصان: «لم نحسم التأهل للنهائي، ولكن الفوز على فريق كبير بثلاثية خارج الأرض يعد خطوة كبيرة تقربنا من التأهل».

وأتم قمصان: «الجهاز الفني للفريق درس فريق الترجي بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسنعمل على التأهل في مباراة الإياب التي نستعد لها من الغد بقوة، لتحقيق  نتيجة إيجابية والاحتفال مع جماهيرنا بالتأهل للنهائي».


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