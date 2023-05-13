حمزة الجمل بعد الفوز على الزمالك: قدمنا ملحمة تاريخية بطلها جماهير الإسماعيلي

أشاد حمزة الجمل، مدرب الإسماعيلي، بأداء لاعبيه بعد الفوز على الزمالك، في بطولة الدوري.

وحقق الإسماعيلي فوزًا مثيرًا مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري المصري.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا ملحمة وريمونتادا تاريخية أمام الزمالك بعد الأداء غير الجيد أمام بيراميدز".

وأضاف: "أشيد بالجماهير التي واصلت التشجيع ولديها الثقة في اللاعبين ومنحتنا الثقة جميعًا، وتعاملنا نفسيًا ومعنويًا مع اللاعبين قبل المباراة".

وأكمل: "رغم أننا عانينا من غياب لاعبين مهمين مثل محمد كوكو وعبد الرحمن مجدي، إلا أن الجميع بذل مجهود كبير".

وأتم مدرب الإسماعيلي: "تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل المباراة، الزمالك فريق كبير، وهدفنا حاليًا يحتاج للصبر والوقت، ويحتاج أن يقف الجميع خلف النادي".