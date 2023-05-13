تواصل الشروق تقديم مقترحاتها للقراء في الكتاب المقروء؛ على صفحات الملحق الثقافي للجريدة، والموقع الإلكتروني.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد..

الكبرياء الصينى - خيرى بشارة

دار الشروق - 2023



رواية مثيرة تدور وقائعها فى بيئة مغايرة لم يقربها السرد العربى من قبل، تتيح أمام القارئ فرصة نادرة للعبور بين ثقافتين، وتكشف وجهًا جديدًا لمؤلفها المخرج السينمائى المبدع خيرى بشارة الذى يغامر هنا باستعمال وسيط جديد، يكمل تجاربه فى الاكتشاف واللعب الفنى.

تدور الأحداث حول سيرة «كونج يونج» الذى ينتقل فى ثلاثينيات القرن الماضى من قرية صغيرة فى الصين إلى أن يصل مصر هاربًا من الجوع والفقر بعد أن فقد حبيبته التى راحت ضحية عصابة من الفاسدين الأشرار، وفى مصر يبدأ رحلة تحقيق الذات والصعود الاجتماعى بأمل العودة للانتقام، متحديًا الكثير من الظروف.

وانت السبب يابا - نوارة نجم

دار الكرمة - 2023



«لم يغب أبى وذكرياته عن خاطرى، لم يكن ذكرى فى يوم، كان دومًا حاضرًا».

«لن أروى إلا قصتى (قصته) عبر كاميرا مثبتة فى حدقة عين طفلة ثم مراهقة ثم شابة عاشت فى ظل شخص استثنائى على المستويين الإبداعى والإنسانى، تمر بأحداث لم تفهم بعضها، وطبَّعت مع جُلها باعتبار أن هذه طبيعة الأشياء، ثم تبينت حين نضجت أنها ليست كذلك، وأن هناك تجربة إنسانية تستحق أن تُروى حتى إن بدت عادية».

أنا مريضة نفسيا - وفاء شلبى

دار الشروق - 2020



نجحت المؤلفة فى أن توصل رسالة إلى القارئ من خلال عبقرية الحكى، ومن خلال مذاكرات يومية كتبتها فى البيت أو إحدى الكافيهات أو فى العيادة أو فى المواصلات، وهى لا تصر أن تعطى حلولا ولا إرشادات نفسية ولا مواعظ علاجية بقدر ما تحرك وعى القارئ ليفكر ويستنبط حلولا شخصية جدا لحالته بعيدا عن التعميمات المجتمعية النمطية السائدة. شكرا يا وفاء على هذه التغريدات الخفيفة اللطيفة العميقة المحرضة على الوعى والتفكير خارج النص العلمى السائد والجامد.

(د. محمد المهدى ــ أستاذ الطب النفسى)

♦ «قراءة للعقل المصرى» - أحمد عكاشة

دار الكرمة - 2022

يتناول الكتاب ما يلي:

• قراءة نفسية للشخصية المصرية

• بناء الإنسان المصرى

• علاقة الزعيم بكرسى السلطة

• رؤية نفسية لسياسة النظام السابق

• التكوين النفسى للإخوان

• هل التطرف ظاهرة مرضية؟

• عن نفسية السجين والسجان

• مواجهة الانفلات الأخلاقى

• هل أغلب المبدعين مرضى نفسيون؟