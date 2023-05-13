قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجتمع مع حكومة مصغرة لتقرير ماذا سيحدث، بشأن الأحداث التي تدور في غزة بالوقت الحالي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن غزة هي أكبر سجن في العالم، بها 2 مليون إنسان محبوسين وليس لديهم سوى بوابتين فقط- على حد قوله.



وأوضح أن كل الإمدادات التي تأتي لغزة تدخل من خلال المعبرين فقط، وبالتالي سيترتب على ذلك انقطاع الكهرباء والإنترنت والمستشفيات، بالإضافة إلى عدم قدرة العمال الخروج من غزة لممارسة عملهم، مؤكدًا أن كل ذلك يمثل ضغط على القطاع كله.



وأشار إلى أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة، لن تستمر طويلًا، خاصًة بعد نشر أكبر الصحف الإسرائيلية عن حجم خسائر إسرائيل في 3 أيام من الحرب، وصلت إلى ما يقرب من مليار دولار، مُبينًا أنه من مصلحة نتنياهو إنهاء هذه الحرب لضمان استمراره في الحكومة.



ولفت إلى أنه يتوقع انتهاء الحرب خلال يومين، لأن نتنياهو يحاول تصدير صورة للمجتمع الإسرائيلي بأنه يحارب الإرهاب، وفي حالة إطالة مدة الحرب سيظهر بأنه رئيس حكومة فاشل ويجب تغييره.



واستطرد أن مصر طالبت حماس بعدم الدخول في هذه الحرب، مما سيزيد من مدة الحرب واحتداد الاشتباكات وتدمير قطاع غزة.



ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.



وأدت غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، إلى تدمير نحو 17 منزلا في مناطق مختلفة، فيما بلغت القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة أكثر من خمسة ملايين دولار.





