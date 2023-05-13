 بريطانيا: التراجع الروسي في أجزاء من باخموت كان فوضويا - بوابة الشروق
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بريطانيا: التراجع الروسي في أجزاء من باخموت كان فوضويا

د ب أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 7:37 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 7:37 م

اتسمت الانسحابات الأخيرة للقوات الروسية من مناطق مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بالفوضى، وفقا لتقييم أجرته الاستخبارات البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، في إيجازها الاستخباراتي اليومي، إن أجزاء من اللواء 72 لقوات البنادق الآلية الروسية انسحبت على ما يبدو من مواقعها على الجناح الجنوبي من عملية باخموت الروسية بطريقة غير منظمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتمكنت القوات الأوكرانية من استعادة الأراضي والتحرك حوالي كيلومتر واحد إلى الأمام، وفقا للتقرير، الذي وصف المنطقة المستعادة بأنها مهمة من الناحية التكتيكية لأنها تمثل رأس جسر روسي على الجانب الغربي من قناة دونيتسك-دونباس.

وقال البريطانيون إن الوحدة "واجهت مزاعم بضعف الروح المعنوية والفعالية القتالية المحدودة".

وقالت وزارة الدفاع إن حقيقة أن القادة الروس نشروا الوحدة في مثل هذا القطاع المهم من الناحية التشغيلية يسلط الضوء على النقص الحاد في الوحدات القتالية ذات المصداقية في روسيا.

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