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ذكرت وزارة الصحة التعليمات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث كهربائي.

أوضحت وزارة الصحة والسكان، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، التعليمات الواجب اتباعها حال التعرض لأي سلك أو سيارة أو شخص يتوقع أنه تحت تأثير التيار الكهربائي.

- ابق بعيدا عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.

- بلغ الجهة المحلية المسئولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

- لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

- اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان.