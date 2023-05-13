محافظ شمال سيناء يشهد قرعة تأشيرات الحج الإضافية

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، القرعة العلنية على تأشيرات الحج الإضافية التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي للمحافظة، بحضور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمواطنين المتقدمين للحج.

وقال المحافظ، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت على 4 تأشيرات إضافية للحج لصالح أبناء محافظة شمال سيناء، وجرى إجراء القرعة العلنية عليهم بحضور المتقدمين.

وأكد إجراء القرعة العلنية في ديوان عام المحافظة، بين المواطنين الموجودين في قائمة الاحتياطي في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م؛ لاختيار تأشيرتين لأسرة "زوج وزوجته" من التأشيرات الأربعة، والتأشيرتين الآخرتين لشخصين آخرين بصورة فردية.

ومن جانبه، قال علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن الفائزين بالقرعة العلنية بصفة أساسية هم محمود عياد محمد قويدر، وزوجته نجاة إبراهيم غلمان محمد، ورضا محمود محمد سليمان، ومصلح محمد سليم حماد.

وأضاف "غيط"، أن الفائزين بالقرعة العلنية بصفة احتياطية هم علي عبد الوهاب محمد وزوجته سلوى حسن فرماوي، وياسر موسى نصار، وشرف الدين محمد أحمد.

ويذكر أنه تقدم للحج لهذا العام 167 شخصًا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، وأسفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع أبريل الماضي، عن فوز 42 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

وتعد محافظة شمال سيناء، من محافظات المستوى الثالث حيث سيتكلف الحج هذا العام بالنسبة للفائزين من المحافظة مبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات "142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران".