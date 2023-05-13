انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للفرنكوفونية الإثنين المقبل في الأردن

دعت جمعية رجال الاعمال الاردنيين، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للفرنكوفونية، الذي تنظمه بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الفرنكوفونية (الناطقين) بالفرنسية، وتحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين المقبل في البحر الميت.

وتنطلق أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر بعنوان "الأردن أرض الفرص للمستثمرين الدوليين" والمقرر عقده خلال الفترة من 15 - 16 مايو الجاري، في فندق موفنبيك - البحر الميت.

وتبدأ يوم الاثنين المقبل في منطقة البحر الميت، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، تحت عنوان "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين".

وينظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية، وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية ومستشار التجارة الخارجية الفرنسي، جون لو بلانشييه إن "المؤتمر يعقد لأول مرة في الأردن وهي دولة غير ناطقة باللغة الفرنسية، يستمر ليومين بمشاركة 16 دولة من ضمنها الأردن، ويشتمل على 12 جلسة يتحدث خلالها 60 شخصية من الخبراء والمختصين وأرباب العمل، معتبراً أنها فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الناطقة باللغة الفرنسية ودول الشرق الأوسط.

ويشارك بالمؤتمر إلى جانب الأردن فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والإمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال.