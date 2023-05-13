كاف يتغنى بـ تاو بعد تسجيله هدفين للأهلي أمام الترجي

أشاد الحساب الرسمي لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بـ اللاعب بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، بعد تسجيله هدفين خلال مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الترجي التونسي بـ ثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء الجمعة، في البطولة الإفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لـ كاف على تويتر: «سجل 4، صنع 4.. بيرسي تاو أكثر من ساهم في أهداف هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا حتى الآن.. تأثير كبير!».

ومن المقرر أن يواجه فريق الترجي نظيره الأهلي على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة القادمة، في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري الأبطال.