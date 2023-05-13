مدافع الزمالك يغيب عن مباراة أسوان في الدوري الممتاز

يغيب حاتم سكر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة أسوان القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتشير النتيجة إلى تقدم الإسماعيلي أمام ضيفه الزمالك بهدفين لهدف بعد مرور 80 دقيقة، من المباراة المقامة حاليًا على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري.

وحصل حاتم سكر على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه الزمالك والإسماعيلي مساء اليوم، بعد تدخل قوي مع أحمد مدبولي مهاجم الإسماعيلي.

وبذلك يمتلك مدافع الزمالك 3 إنذارات، حيث تلقى بطاقة صفراء أمام المقاولون العرب والمصري، ثم الإسماعيلي مساء اليوم.