 رصد هزات شبيهة بالزلازل في جزيرة بورنهولم الدنماركية - بوابة الشروق
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رصد هزات شبيهة بالزلازل في جزيرة بورنهولم الدنماركية

د ب أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 11:04 م

أثارت تقارير بشأن وقوع هزات أرضية شبيهة بالزلازل في جزيرة بورنهولم الدنماركية، اليوم السبت، حيرة السلطات هناك.

وأكدت الشرطة في الجزيرة الواقعة في بحر البلطيق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب.أ)، صحة هذه التقارير.

وكتبت الشرطة في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل "لا نعرف السبب بالتحديد بعد وراء الهزات التي ضربت الساحل الشرقي لبورنهولم بعد ظهر اليوم".

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بأن الهزات وقعت على الجانب الشرقي من بورنهولم.

ولم تتمكن الشرطة في البداية من تقديم المزيد من التفاصيل، ولكنها قالت إنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية.

وتقع جزيرة بورنهولم، التي يبلغ تعداد سكانها أقل قليلا من 40 ألف نسمة، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق كوبنهاجن، بين الساحلين البولندي والسويدي.


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