بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس جنازة الأنبا كيرلس

ترأس اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، جنازة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

وبحسب بيان للكنيسة اليوم، أقيمت الصلوات بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبعض من مطارنة الكنائس الكاثوليكية الأخرى.

وشارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وجمع كبير من المؤمنين، من أماكن عدة، بالإضافة إلى الشخصيات الكنسية الأخرى.

وفي كلمته، تحدث البطريرك حول حياة الأنبا كيرلس، الممتلئة بالحب والعطاء، وخدمته للكنيسة، والمجتمع.

وفي الختام، قدم الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك كلمات الشكر والتقدير، باسم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والسينودس البطريركي المقدس، لجميع من حرص على المشاركة وفي مقدمتهم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والشخصيات العامة المشاركة.