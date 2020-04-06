واشنطن: نسعى لتعزيز وجودنا في الخليج العربي لتحجيم طهران

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قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها تريد تعزيز وجودها في الخليج العربي بسبب احتجاز إيران المتكرر للسفن التجارية.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر".

ولم يكشف كيربي مزيدا من التفاصيل عن الخطط - التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأفاد كيربي بأن إيران أزعجت في العامين الماضيين 15 سفينة تجارية ترفع أعلاما دولية، وقال: "ببساطة لا يوجد مبرر لهذه الأفعال".

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران. وفي الوقت ذاته، اتهم طهران بتكثيف احتجازها للسفن في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وفي الماضي ، وقعت حوادث متكررة مع ناقلات في خليج عمان أو الخليج العربي. وقد أثار ذلك في بعض الأحيان توترات سياسية شرسة.

على وجه الخصوص ، يعتبر مضيق هرمز ، وهو مضيق بعرض 55 كيلومترا بين إيران وعمان ، أحد أهم طرق الشحن لصادرات النفط العالمية.

في بداية شهر مايو الجاري، احتجز الحرس الثوري الإيراني مرة أخرى ناقلة نفط في مضيق هرمز.