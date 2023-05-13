 وزارة النقل الأمريكية: خرق للبيانات يكشف المعلومات الشخصية لـ237 ألف موظف فيدرالي - بوابة الشروق
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وزارة النقل الأمريكية: خرق للبيانات يكشف المعلومات الشخصية لـ237 ألف موظف فيدرالي

واشنطن - أ ش أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 3:47 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 3:47 م

أفادت وزارة النقل الأمريكية بأن المعلومات الشخصية لـ237 ألفا من موظفيها السابقين والحاليين كُشِفَت إثر خرق للبيانات تعرضت له أنظمة الوزارة، أمس الجمعة.

وأخطرت وزارة النقل الكونجرس بهذا الاختراق، في رسالة بريد إلكتروني نقلتها "فايننشال بوست" اليوم السبت، مشيرة إلى أن تحقيقها الأولي في الواقعة توصل إلى أن الاختراق استهدف "أنظمة معينة في القسم المستخدم للوظائف الإدارية، مثل مزايا نقل الموظفين"، الخاص بسداد تكاليف التنقل لبعض موظفي الحكومة.

لكن لم تكشف الوزارة ما إذا كانت أي من المعلومات الشخصية المسروقة قد تم استخدامها لأغراض إجرامية، كما لم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الاختراق.

وأكدت وزارة النقل، في رسالتها، أن الخرق لم يؤثر في عمل أي من أنظمة سلامة النقل.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإدارة الأمريكية وموظفيها للاستهداف بعمليات اختراق البيانات.

وبحسب تقارير إعلامية تعرضت 9 وكالات فيدرالية أمريكية للقرصنة الإلكترونية في عام 2021 وحده.


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