رئيس البرلمان العربي: ردود الفعل العالمية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية خجولة

قال رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، إن «ملف القضية الفلسطينية موجود دائمًا على طاولة جلسات البرلمان، وفي كل زياراته الخارجية، والدبلوماسية البرلمانية العربية».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «القضية الفلسطينية أولوية أولى بالنسبة للعرب»، مؤكدًا السعي لأن يكون للدبلوماسية العربية التي يقودها البرلمان، دور في دعم الفلسطينيين.

ونوه أن «الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين كبيرة، خاصة في الأيام الأخيرة»، مشيرًا إلى أن «الشعب الفلسطيني عانى من تلك الانتهاكات».

ونصح الفلسطينيين بتحقيق مصالحة فلسطينية؛ من أجل التنسيق بشكل أفضل في الفترة الحالية، قائلًا إن البرلمان يسعى لتلك المصالحة، حتى تعمل جميع الأطراف بشكل جماعي وتدعم القضية.

وأكد أن «الانتهاكات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة خاصة داخل رام االله، أمر مؤسف ومدان من البرلمان»، موضحًا أن «ردود الفعل العالمية خجولة؛ لا تتناسب مع حجم الانتهاكات وحجم ما يعانيه الفلسطينيون».

وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في منع تلك الانتهاكات، التي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية، والتي يعاني منها الفلسطينيون خاصة في المناسبات الدينية.

وأكمل: «الانتهاكات كبيرة وردود الفعل الدولية خجولة، هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ من ناحية البرلمان، وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره في التصدي لتلك الانتهاكات لأنها مسئوليته بالدرجة الأولى».