لماذا لا يجب استخدام صودا الخبز والكركم معا في خليط واحد أثناء الطهي؟

صودا الخبز هي أحد المكونات الرئيسية المستخدمة في المطبخ، حيث تستخدم لعمل الكب كيك والكعك والبسكويت وغيرها من المخبوزات، بينما يستخدم الكركم بشكل أساسي لإضفاء النكهة واللون على الطعام، وكلا المكونين لهما فوائد صحية، ولكن هل تعلم أن صودا الخبز والكركم لا يجب استخدامهما معا في الطهي.



وفيما يلي مجموعة من المعلومات حول أسباب عدم الجمع بين صودا الخبز والكركم، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".



• ماذا يحدث عند مزجهما؟



قال الشيف رانفير برار: "عندما يتم استخدام هذين المكونين معًا في خليط، فإن التفاعل الكيميائي لكليهما يحوّل لون الخليط من الأصفر إلى الأحمر، ومن ثم لا ينبغي استخدامهما معا بل كل مكون بشكل منفصل.



• أهمية صودا الخبز



صودا الخبز، والمعروفة أيضًا باسم "بيكربونات الصوديوم"، هي عنصر أساسي موجود في كل مطبخ تقريبًا، وتتعدد استخداماته وخصائصه، مما جعله لا غنى عنه في الطهي.



وتعمل صودا الخبز كمذاق ومضاد للحموضة، كما يمكن استخدامها لإزالة الروائح الكريهة وتنظيف المطبخ.



• أهمية الكركم:



يحتوي الكركمين على العديد من الأنشطة البيولوجية، مثل غيره من الأطعمة النباتية الملونة، وهو أيضا غني بالمغذيات النباتية التي قد تحمي الجسم، وترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية بالوقاية من الحالات الطبية مثل السرطان وأمراض القلب.