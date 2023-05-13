 كهربا: ليه الفوز بثلاثية في رادس نتيجة غير متوقعة؟ نحن الأهلي - بوابة الشروق
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كهربا: ليه الفوز بثلاثية في رادس نتيجة غير متوقعة؟ نحن الأهلي

محمود باهي
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 1:32 م

قال محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، إن الفوز على الترجي بثلاثية في ملعب رادس، نتيجة عادية.

صرح كهربا عبر شبكة فوت 24 التونسية "ليه الفوز بثلاثية نتيجة غير متوقعة؟ كل شيء وارد في كرة القدم، ونحن الأهلي، نتربى منذ الصغر على الفوز في كل مباراة وبنتيجة كبيرة"

أضاف "نحن فريق قوي مع كامل الاحترام للترجي، فهو أيضا فريق كبير، ولكن كرة القدم تعطي لمن يجتهد أكثر داخل الملعب".

وبسؤاله عن حظوظ الترجي في مواجهة الإياب بالقاهرة، أجاب كهربا "نلعب كل مباراة على الفوز، سننسى لقاء الذهاب، وسنحاول تحقيق الفوز مجددا في مصر".

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي إيابا، مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.


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