عثرت السلطات البريطانية على رفات محاسب بريطاني متقاعد، يدعى روبرت ألتون، (70 عاما)، بشقته في مدينة بولتون، بمانشستر الكبرى، شمال غرب إنجلترا، بعد 6 سنوات من اختفائه، بعدما اضطر مسئولو الإسكان إلى فتح الباب عنوة بأمر المحكمة بغرض إجراء اختبار لتمديدات الغاز التي تجرى سنويا.



وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية: "يعتقد أن روبرت ألتون توفي في عام 2017 عن عمر ناهز 70 عاما، لكن وفاته مرت دون أن يلاحظها أحد من قبل كل من مالك العقار، الذي استمر في تلقي إيجاره تلقائيا من خلال إعانة الإسكان".



وأوضحت الصحيفة، أن المسئولين الذين عثروا على جثة ألتون اكتشفوا عند دخولهم الشقة في مارس الماضي، كومة من الرسائل البريدية المكدسة على ارتفاع نصف متر وطعام بتاريخ انتهاء الصلاحية لعام 2017 وزوجا من نظارات القراءة، ودليل القنوات التلفزيونية لشهر مايو 2017.



وعثر على ألتون بالطابق الأول من شقته، مرتدياً سروال جينز وقميصاً رمادياً، وتم التعرف إليه من خلال أغراضه الشخصية، ولم يتم التحقق ما إذا كان له أقارب أم لا.



بدوره، قال الطبيب الشرعي، بيتر سيجي إنه "من المحتمل أن يكون أولتون قد توفي في مايو 2017".



وذكر في التحقيق أن ألتون تحدث آخر مرة مع بولتون مالك العقار في منزله في أبريل 2017، واتصل آخر مرة بطبيبه في عام 2014، وكانت إعانة الإسكان تتكفل بسداد إيجار منزله في موعده حتى وقت اكتشاف رفاته.