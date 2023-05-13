أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن اتفاق "الجمعة العظيمة" بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية انتقادات، دفعت البيت الأبيض للتدخل وتوضيح التصريحات.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الرئيس بايدن أجبر على التراجع عن تصريحات اعتُبرت أنها تهاجم "بشكل لا يصدق" بريطانيا.

واضطر البيت الأبيض لتوضيح التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن رحلته إلى أيرلندا، التي قال إنها كانت للتأكد من أن "البريطانيين لم يعبثوا" باتفاق الجمعة العظيمة.

وأثارت تلك التعليقات غضب الوحدوين في أيرلندا الشمالية (الموالين لبريطانيا)، واصفين بايدن بـ"المناهض لبريطانيا"، الأمر الذي دفع لإصدار بيان أمريكي لتوضيح تصريحاته.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، آدم هودج لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كما قال الرئيس (بايدن) في بلفاست، إنه يقدر قيادة رئيس الوزراء (ريشي) سوناك للغاية في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار وندسور والحفاظ على مكاسب اتفاق بلفاست/الجمعة العظيمة".

وقال بايدن، خلال فعالية لجمع التبرعات في مقاطعة ويستشستر، الأربعاء الماضي: "يتعين علي العودة إلى أيرلندا من أجل الاتفاقيات الأيرلندية، للتأكد من أن البريطانيين لم يعبثوا وأن أيرلندا الشمالية لم تتراجع عن التزاماتها".

وغضب سامي ويلسون المتحدث باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية من التعليقات، قائلا: "إنه لأمر لا يصدق ومخيف التفكير في أن هذا الرجل هو قائد العالم الحر. إذا كنت تعتقد أنه يجب أن تكون هناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أظهر لنا على الأقل بعض الاحترام".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن "إطار وندسور كان تتويجا للعمل الجوهري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ولطالما كان في صميم أولويتنا حماية اتفاق الجمعة العظيمة".