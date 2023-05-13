فصائل المقاومة الفلسطينية: قتالنا مستمر مهما كلفنا من ثمن

قالت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، إن قتالها ضد إسرائيل مستمر، مؤكدة أنها ستواصل التزامها أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل أبرزها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، نعت فيه القيادي بالجناح العسكري لحركة "الجهاد" إياد الحسني، الذي اغتاله جيش الاحتلال في وقت سابق، الجمعة.

وقالت في بيانها، إن استشهاد القادة دليل على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة في وجه العدوان الغاشم.

وسابقاً، أعلن جيش الاحتلال، اغتيال مسؤول ملف العمليات في تنظيم الجهاد الإسلامي إياد الحسني، في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك (الأمن العام)".



وينفذ جيش الاحتلال عدوانا مستمرا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما ترد الفصائل الفلسطينية، بالرد برشقات صاروخية.