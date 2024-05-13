بلينكن يحذر: إسرائيل قد تخلف الإنفلات والفوضى في قطاع غزة

انتقدت الحكومة الأمريكية أسلوب إدارة إسرائيل لحرب غزة، وتحديدا فيما يتعلق بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على التلفزيون الأمريكي يوم الأحد إن إسرائيل في مسار يحتمل أن تخلف بموجبه تمردا من الكثير من مقاتلي حماس المتبقين أو إذا غادرت، فسيكون هناك فراغ مليء بالإنفلات، مليء بالفوضى، وربما إعادة صنع حماس، في إشارة إلى الحركة الفلسطينية المسلحة.

وشدد بلينكن، قائلا "تحدثنا معهم بشأن وسيلة أفضل بكثير للحصول على نتائج دائمة، وأمن دائم، كلاهما في غزة نفسها، وعلى نطاق أوسع، في المنطقة". وأضاف أن " تلك المحادثات مستمرة. وأن هذا ما يقوم به الشركاء والحلفاء".

وعند سؤاله، قال بلينكن إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على تقديراتها بشأن عدد القتلى المدنيين في صراع غزة الذي يفوق عدد قتلى مقاتلي حماس حتى الآن. واستشهد المحاور بتصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم فيه أن 14 ألفا من مقاتلي حماس قتلوا على يد القوات الإسرائيلية حتى الآن، مشيرا إلى أن استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية تسبب في مقتل 16 ألف مدني في الوقت ذاته. وأضاف نتنياهو في الحوار أنه بالنسبة لإسرائيل فإن مقتل كل مدني أمر مأساوي- وبالنسبة لحماس، فهو استراتيجية.

وقال بلينكن إنه في حين أن إسرائيل تتخذ إجراءات لتخفيف معاناة المدنيين، إلا أنه انتقد حقيقة أن "هذه الإجراءات لم يتم تطبيقها بشكل متسق وفعال".

وفي تقرير نشر يوم الجمعة، ذكرت الحكومة الأمريكية أنها تنظر في أن إسرائيل يمكن أن تكون قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة باستخدام أسلحة زودتها بها واشنطن. ولكن نظرا للوضع في منطقة الحرب فإنه من الصعب التوصل أي نتيجة حاسمة.