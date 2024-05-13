بلينكن: أمريكا ملتزمة بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، التزام بلاده بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ،وصلت نسخة منه إلى وكالة(د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وقال بلينكن، في البيان ، "أهنئ نيابة عن الشعب الأمريكي وحكومة الولايات المتحدة الشعب الإسرائيلي وحكومته فيما تحتفل دولة إسرائيل بعيدها السادس والسبعين".

وأضاف "كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بقيام دولة إسرائيل عند إعلانها استقلالها في العام 1948، وقد قامت الشراكة المتينة والصداقة القوية بين بلدينا على تاريخنا من القيم الديمقراطية المشتركة والتجارة والروابط الثقافية العميقة والالتزام بالأمن الإقليمي".

وتابع بالقول "في هذه المرحلة من المعاناة الهائلة التي يرزح تحتها كافة المتضررين من الصراع الدائر وفي خضم الحداد والشوق الشديد إلى عودة الرهائن الإسرائيليين، نبقى ملتزمين بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة".