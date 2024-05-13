 بلينكن: أمريكا ملتزمة بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة - بوابة الشروق
الإثنين 13 مايو 2024 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بلينكن: أمريكا ملتزمة بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 11:16 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، التزام بلاده بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ،وصلت نسخة منه إلى وكالة(د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وقال بلينكن، في البيان ، "أهنئ نيابة عن الشعب الأمريكي وحكومة الولايات المتحدة الشعب الإسرائيلي وحكومته فيما تحتفل دولة إسرائيل بعيدها السادس والسبعين".

وأضاف "كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بقيام دولة إسرائيل عند إعلانها استقلالها في العام 1948، وقد قامت الشراكة المتينة والصداقة القوية بين بلدينا على تاريخنا من القيم الديمقراطية المشتركة والتجارة والروابط الثقافية العميقة والالتزام بالأمن الإقليمي".

وتابع بالقول "في هذه المرحلة من المعاناة الهائلة التي يرزح تحتها كافة المتضررين من الصراع الدائر وفي خضم الحداد والشوق الشديد إلى عودة الرهائن الإسرائيليين، نبقى ملتزمين بالدفع قدما برؤية السلام والازدهار والأمان لكل من إسرائيل والمنطقة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك