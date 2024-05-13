قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنّ قرار وزارة الأوقاف بحظر تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد يمنع الصحفيين من أداء عملهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا القرار مخالف للدستور والقوانين.

وأشار إلى أن هذا القرار بجانب منعه للصحفي من أداء عمله، فهو يمنع المواطن من حق المعرفة، كما يحول دون توثيق مثل هذه الجنازات، وبخاصة للمشاهير.

وفيما أكّد احترام النقابة لرغبة الفنان إذا ما كان يُفضِّل عدم التصوير، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشخصية العامة ليست ملك للشخص نفسه لكنها مملوكة للمجتمع.

ولفت إلى أنّ النقابة لا تقبل بمشاهد الفوضى التي تحدث في بعض الجنازات، وقال إن معظم مثيري هذه الفوضى ليسوا من أعضاء نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى وضع مجموعة من الضوابط لتغطية الجنازات بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية.

وأفاد بأن أحد أهم هذه الضوابط أن يتم الاقتصار على تصوير الجنازة فقط، دون أن يكون ذلك المقابر، وذلك عدم تصوير مراسم العزاء الشخصي، إلا من خلال الحصول على موافقة من أسرة المتوفى.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعميما قالت فيه: «نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله».