السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي حدوث تغير في العلاقات الثنائية

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد أنه "لم يحدث تغير، من الناحية الجوهرية، في العلاقة الأساسية" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك رغم القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بتأجيل إرسال شحنة قنابل عالية الحمولة لتل أبيب، وإعلان بايدن أنه لن يزود إسرائيل بأسلحة هجومية لشن هجوم واسع من شأنه أن يلحق الضرر بالتجمعات السكانية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، عن لو تأكيده، خلال المقابلة، على أنه جرى تجميد إرسال "مجموعة واحدة من الذخائر فقط"، وأن "كل شيء آخر مستمر في التدفق"، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل زادت منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال لو إنه يتعين على الجانبين "مواصلة الحديث حول" القضايا المتعلقة باستخدام "القنابل ذات القطر الواسع والقنابل الثقيلة، خاصة عندما يكون هناك احتمال لاستخدامها في مناطق حضرية مكتظة بالسكان."

وأضاف "لكنني اعتقد أن من قبيل الخطأ الاعتقاد بأن أي شيء قد تغير من الناحية الجوهرية في العلاقات بين البلدين."

وقال لو، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان هدف الحرب لا يزال هو القضاء على حماس، إن الولايات المتحدة "لم تستخدم مثل هذه اللغة مطلقا."