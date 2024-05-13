العثور على جثث 3 أطفال في القيروان في تونس

توفي ثلاثة أطفال أعمارهم بين 13 و14 سنة اليوم الأحد، داخل خزان ماء تابع لجمعية مائية أثناء السباحة بداخله في عين البيضاء التابعة في ولاية القيروان، وفق المعطيات الأولية.



وتمّ استخراج الجثث من قبل أعوان الحماية المدنية مع تجمع عدد غفير من المواطنين بمكان الحادثة، ونقلهم إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الحادثة مع تعهد فرق أمنية بالبحث والتحري في الأسباب الحقيقية للوفاة.

ويذكر أنّ خزّان الماء عمقه حوالي خمسة أمتار وغالبا ما يستغله الأطفال في السباحة أثناء ارتفاع درجات الحرارة.