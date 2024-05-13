أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة

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تتواصل جهود البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات القوية التي ضربت شمال أفغانستان يوم الجمعة الماضية، حسبما قالت السلطات المحلية لوكالة (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وأوضحت أنه من الصعب الوصول إلى بعض المناطق بسبب الطرق المدمرة. وقالت وكالات أممية ووزارة اللاجئين الأفغانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات بلغت 315 شخصا على الأقل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 9 آلاف منزل تعرضت للتدمير أو لأضرار.

وتابع أن حكمة الله محقق، وهو من سكان إحدى القرى بإقليم باجلان المتضرر من الفيضانات، المشكلات الأساسية هي الافتقار إلى المأوى والغذاء والماء.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف "جرف الفيضان منزلي وسيارتين من سياراتي.. عندما يأتي الناس الآن يتساءلون عما إذا كان هناك منزل هنا".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تعازيه لأسر الضحايا وتعهد باتخاذ إجراءات سريعة.

يذكر أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف في تزايد في أفغانستان. ويتهم الخبراء الأزمة المناخية بأنها وراء تزايد وقوع مثل هذه الظواهر.