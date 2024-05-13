الشرطة الإسبانية تضبط أكثر من 11 طنا من الحشيش خلال مطاردة زوارق عالية السرعة

انتهت مطاردة زوارق عالية السرعة في خليج قادس الإسباني، غرب جبل طارق، بضبط الشرطة الإسبانية لما إجمالية 4ر11 طن من الحشيش على متن ستة قوارب سريعة.

وألقي القبض على 7 أشخاص كانوا على متن الزوارق يشتبه في أنهم مهربو مخدرات بالقرب من ساحل مدينة هيوليفا الأندلسية، وفقا لما أفادت به وحدة الشرطة التابعة للحرس المدني يوم الأحد عبر منصة إكس، وبثت مشاهد من المطاردة.

وكان المهربون، الذين كانت زوارقهم مزودة بما يصل إلى أربعة محركات خارجية قوية، يحاولون الفرار من زوارق الشرطة عالية السرعة أيضا.

وأثناء مطاردة الشرطة لهم قاموا بإلقاء شحنة من 293 حزمة مخدرات من على متنها. وقامت الشرطة بعد ذلك بسحبها من المياه.

يشار إلى أن المنطقة البحرية إلى الغرب والشرق من مضيق جبل طارق بين أوروبا وأفريقيا غالبا ما تستخدم من قبل المهربين لنقل المخدرات، ومعظمها من المغرب.