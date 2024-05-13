استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون الإنفاق على مساعدات أوكرانيا زائدا

أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فايننشل تايمز" ومدرسة الأعمال بجامعة "ميشيغان روس" بولاية ميشيغان إلى أن نصف الأمريكيين يعتبرون الإنفاق الأمريكي على مساعدات أوكرانيا زائدا.



وفقا لتنائج البحث فإن 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق مبالغ كبيرة للغاية لمساعدة كييف، في حين يعتقد 11% من المشاركين في الاستطلاع أن الولايات المتحدة لا تنفق ما يكفي من المال لدعم أوكرانيا.

واعتبر 26% أن الولايات المتحدة تخصص أموالا كافية لمساعدات كييف.

كما يرى 47% من الذين شملهم الاستطلاع أن الإنفاق الأمريكي على مساعدة إسرائيل زائد، في حين يرى 11% أنه يمكن لواشنطن تقديم المزيد من المساعدة لتل أبيب.

وفي وقت سابق وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية ومالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.