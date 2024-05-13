المبعوث الأممي لليمن يعبر عن قلقه من التهديدات بإعادة البلاد للحرب ويدعو لضبط النفس

عبر مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن يوم الاثنين عن قلقه مما وصفها بالتهديدات بإعادة البلاد إلى أتون الحرب بما في ذلك تصرفات الحوثيين في مأرب، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال غروندبرغ خلال إحاطته "إنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات الحوثيين وتصرفاتهم فيما يخص مأرب. إن المزيد من العنف لن يكون حلا للصراع، بل سيتسبب في فقدان فرصة التوصل إلى تسوية سياسية".

وأضاف المبعوث الأممي "أدعو الأطراف مجددا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة، وأؤمن بأن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنا".

وأشار غروندبرغ إلى أنه يواصل العمل مع الأطراف من أجل "إحراز تقدم بشأن خارطة الطريق الأممية، بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما السعودية وسلطنة عمان".

وتابع "مستمرون في جهودنا لإطلاق عملية سياسية جامعة تمهد الطريق إلى سلام دائم".

من جانبه، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث خلال الإحاطة أمام مجلس الأمن من نقص الغذاء وانتشار مرض الكوليرا في اليمن.

وقال غريفيث إن "مستويات الحرمان الشديد من الغذاء مرتفعة بشكل مفزع في اليمن"، مشيرا إلى أن العمل جار على خطط لمنع انتشار الكوليرا في اليمن "لكنها تحتاج إلى تمويل سريع".

كما شدد المنسق الأممي على أنه لا يمكن السماح للتطورات التي تشهدها المنطقة والبحر الأحمر "بأن تقف في طريق تحقيق السلام في اليمن".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن هذه الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.