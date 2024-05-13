محافظ المنوفية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024 - 2025 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

يأتي ذلك بحضور عماد يوسف السكرتير العام، ووليد البيلي السكرتير العام المساعد، مدير مديرية الطرق، مديري عموم الإدارة الاستراتيجية، الشئون المالية والإدارية، الإدارة المالية بالديوان العام.

وناقش محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، خطة توزيع الاعتمادات لمشروعات الخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء، وكذا آليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة للبدء في تنفيذها.

فيما تم استعراض رؤى ومقترحات تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين؛ بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تضافر جميع الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات حفاظاً على الإنفاق العام.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.