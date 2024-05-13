تسبب رجل بحوزته سلاح ناري في برج سكني بمدينة هامبورج في إطلاق عملية كبيرة للشرطة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين إن الرجل أطلق طلقات من شقته في ضاحية ألتونا في وقت متأخر من مساء الأحد، وفي النهاية اعتقلته القوات الخاصة في شقته.

وتابع المتحدث باسم الشرطة أن الرجل كان تحت تأثير الكحول وأنه ربما "ذهب عقله قليلا من الفرح" بعد صعود نادي "سانت باولي" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم إلى دوري المحترفين الألماني “البوندزليجا".

ووفقا للبيان، فإنه لم يكن هناك خطر على المارة.

ولم يؤكد المتحدث تقارير بأن الطلقات كان تستهدف أفراد شرطة.