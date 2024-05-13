ارتفاع أسهم هونج كونج إلى مستوى قياسي جديد

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استهلت بورصة الأوراق المالية في هوتج كونج تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بارتفاع ملموس خلال الجلسة الصباحية ليرتفع مؤشر هانج سينج الرئيسي إلى أكثر من 19 ألف نقطة مسجلا رقما قياسيا جديدا منذ بداية العام الحالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في جلسة التداول الصباحية بمقدار 46ر88 نقطة أي بنسبة 47ر0% إلى 14ر19025 نقطة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا ) إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم البداية الضعيفة للتعاملات وتراجع المؤشر بنسبة 3ر0% في بداية التداول.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر هانج سينج تك لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1% إلى أكثر من 4000 نقطة.