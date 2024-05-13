مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها على استقرار مع ترقب المستثمرين صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو وبيان رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ولم يشهد المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي تغيرا يذكر، وظل قريبا من المستويات القياسية المرتفعة التي حققها في وقت سابق.

وقادت أسهم شركات السيارات المكاسب، لتتعافى من سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما تراجعت أسهم شركات الدفاع 1.2 بالمئة.

واستعاد المؤشر ستوكس 600 زخمه في منتصف الشهر الجاري بعد أن أدت التوترات الجيوسياسية والشكوك المتعلقة بالسياسة النقدية إلى تراجعه في إبريل الماضي.

ويترقب المستثمرون قراءات التضخم المتمثلة في أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة والمقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي ستحدد مصير خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.