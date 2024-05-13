آخر حاكم بريطاني لهونج كونج: العلاقات بين لندن وبكين كانت مثيرة للشفقة في عهد ديفيد كاميرون

قال آخر حاكم بريطاني لهونج كونج، اللورد كريس باتن، إن "العصر الذهبي" للعلاقات بين المملكة المتحدة والصين صار في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان "مثيرا للشفقة تماما".

وسعى وزير الخارجية البريطاني الحالي، اللورد ديفيد كاميرون، عندما كان رئيسا للوزراء، إلى إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع بكين واستضاف الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارة دولة عام 2015.

وتدهورت العلاقات بين الغرب والصين بشكل كبير خلال السنوات التي تلت مغادرة كاميرون منصبه في عام 2016.

واتفق اللورد كريس باتن مع ضرورة إقامة علاقة مع الصين، لكنه قال إن "فكرة أنه لا يمكنك القيام بذلك إلا على ركبتيك أجدها مهينة وسخيفة".

وقال باتن، لبرنامج "حرب الظل: الصين والغرب" عبر إذاعة بي بي سي 4، " من أجل ماذا قدم ديفيد كاميرون كأسا من الجعة الدافئة لـ شي جين بينج؟"

وأضاف: "في نفس الوقت الذي كانا يتناولان فيه الجعة معا، جرت ترتيبات مع الشرطة كي تجعل من الصعب على الأشخاص الاحتجاج في شوارع لندن، الأمر الذي من شأنه أن يسبب إحرجا للرئيس الصيني. اعني، كان أمرا فظيعا ".

يشار إلى أن اللورد باتن كان الحاكم البريطاني الثامن والعشرون، الأخير، لهونج كونج، حيث شغل هذا المنصب من عام 1992 حتى عام 1997.