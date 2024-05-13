وزيرة خارجية سلوفينيا: ندين بشدة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية وندعو إسرائيل إلى وقفها

أعربت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، عن إدانتها البالغة للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، داعية الجانب الإسرائيلي إلى وقفها وإعادة فتح المعابر الحدودية والسماح للمساعدات الإنسانية بالنفاذ إلى القطاع.

وقالت خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، إنها صُدمت من إغلاق معبر رفح الحدودي لعدة أيام؛ بسبب سيطرة واحتلال إسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضافت: «من المثير للصدمة أيضا وجود أكثر من 2000 شاحنة ومساعدات إنسانية متوقفة، ولا يتم تقديمها للأشخاص والمدنيين المحتاجين، كما أن العملية العسكرية وعمليات الإخلاء والتهجير القسري للسكان من رفح الفلسطينية مستمرة».

ونوهت أن إسرائيل تستخدم المجاعة كأداة حرب، قائلة إن الأمر «غير مقبول» في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نسمة في رفح الفلسطيني.

وأشارت إلى أن «ما يحدث في رفح يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي»، معقبة: «يجب أن تتوقف تلك الانتهاكات، وتلك هي الرسالة الرئيسية».

وحول كيفية وقف الانتهاكات، تابعت: «سلوفينيا عضو في مجلس الأمن حاليا لمدة عامين، ونبذل قصارى جهدنا للدعوى إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة؛ للحصول على مساعدات إنسانية إضافية وحماية المدنيين».



