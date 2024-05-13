رئيس الوزراء التشيكي يجري محادثات مع نظيرته الإيطالية في روما اليوم

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يعتزم رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إجراء محادثات مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، في روما اليوم الاثنين.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، بأن رئيس الحكومة التشيكية سيلتقي أيضا خلال زيارته لإيطاليا التي تستغرق يوما واحدا، بالرئيس سيرجيو ماتاريلا. وستكون المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال هي تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وقضايا الهجرة والأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن إيطاليا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للتشيك، حيث يبلغ حجم تجارتها الخارجية 316 مليار كرونة تشيكية. ويعمل عدد من الشركات الإيطالية الرائدة بالتشيك في مجالي الصناعة والخدمات.

وقد زاد أيضا خلال الاعوام الأخيرة، اهتمام الشركات والمستثمرين التشيك بالسوق الإيطالية.