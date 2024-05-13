تقرير: تأثر 4 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات بالاتجار غير القانوني عالميا

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنيف، اليوم الإثنين، بأن الاتجار في الحياة البرية لم ينخفض بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، رغم العلامات الإيجابية في خفض الاتجار في الأنواع الأيقونية مثل الأفيال ووحيد القرن.

وجاء في النسخة الثالثة من "تقرير جرائم الحياة البرية في العالم" الصادر عن المكتب "مازال المدى والنطاق العالميين للجريمة بحق الحياة البرية كبيرا فيما تشير عمليات الضبط في الفترة من 2015 إلى 2021 إلى وجود تجارة غير قانونية في 162 دولة وإقليما، طالت نحو أربعة آلاف نوع من الحيوانات والنباتات".

وخلال الفترة التي مدتها ست سنوات ،جرى ضبط نحو 13 مليون حيوان ونبات كان الغرض استخدامها كغذاء أو دواء أو كمقتنيات ثمينة . وجاء في التقرير أنه تم أيضا مصادرة أكثر من 16 ألف طن من السلع غير القانونية مثل الخشب .

وشدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن الأرقام الصحيحة أعلى بكثير .

وأشار المكتب إلى أن بعض الأنواع الأكثر تضررا، بما في ذلك كل ما هو نادر من أزهار الأوركيد والنباتات العصارية والزواحف والأسماك والطيور والثدييات، لا تحصل على انتباه عام كبير، رغم أن الاتجار في الحياة البرية لعب دورا رئيسيا في انقراضها على الصعيدين المحلي أو العالمي.