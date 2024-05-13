قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا شهدت اليوم الاثنين، زلزالًا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الزلزال يعد متوسطًا من حيث القياس، لكن درجته كبيرة بالنسبة للمنطقة الإفريقية التي لا تمتلك استعدادات للتعامل مع تلك الظاهرة كاليابان.

ونوه أن تأثير هذا الزلزال خطير في حالة وجود سدود ضخمة كسد النهضة الذي يحجز 35 مليار متر مكعب مياه، محذرًا من أن حدوث تشقق في الأخير سيؤدي إلى طوفان في السودان.

وأشار إلى أن «شرق إفريقيا تعد أنشط منطقة زلزالية في القارة السمراء»، معقبًا: «عند إقامة مشروعات يجب مراعاة تلك الطبيعة، وهو ما لا تعترف به إثيوبيا ولا تتخيل إمكانية انهيار السدود».

واستشهد بانهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة شمال ليبيا جراء إعصار دانيال، العام الماضي، قائلًا إن «حجم سد النهضة يوازيهم 15 ألف مرة».