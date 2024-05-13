الاتحاد الألماني لتكنولوجيا الرقمنة يحذر من تزايد الهجمات السيبرانية من الصين وروسيا

حذر الاتحاد الألماني لتكنولوجيا الرقمنة "بيتكوم" من تزايد عدد الهجمات السيبرانية من الصين وروسيا.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، بيرنهارد روليدر في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الاثنين: "رصدنا مضاعفة للهجمات من روسيا العام الماضي"، مضيفا أنه كانت هناك أيضا زيادة بنسبة 50% في عدد الهجمات السيبرانية من الصين، مشيرا إلى أن 80% من الشركات المتضررة كانت ضحايا لهجمات روسية.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، هولجر مونش، تقديم "التقرير الاتحادي عن وضع الجرائم السيبرانية لعام 2023" في فيسبادن في وقت لاحق اليوم. وأعلن مكتب الشرطة الجنائية على نحو مسبق أنه منذ سنوات ارتفع على وجه الخصوص عدد الجرائم المرتكبة من الخارج أو من مكان غير معروف، كما ارتفع أيضا حجم الأضرار التي لحقت بشركات في ألمانيا بسبب الجرائم السيبرانية.

وقال روليدر: "الضرر يصل إلى 148 مليار يورو سنويا من الهجمات السيبرانية وحدها ... وهذا مبلغ كبير للغاية"، مضيفا أنه غالبا ما تكون الجريمة المنظمة وراء ذلك، وكذلك أيضا أجهزة مخابرات أجنبية.

وقال روليدر: "البعض [القراصنة الإلكترونيون] يهمهم المال"، موضحا أن بعض المهاجمين أيضا كان هدفهم إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر، وخاصة للبنية التحتية الحيوية مثل إمدادات الطاقة أو المستشفيات، وقال: " ولا يزال هناك البعض - خاصة الأفراد العاديون - يفعلون ذلك بغرض الاستمتاع فقط".