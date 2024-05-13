 سوناك يتجنب الرد على سؤال عن إمكانية ضغط بريطانيا على أوكرانيا لإبرام اتفاق سلام - بوابة الشروق
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سوناك يتجنب الرد على سؤال عن إمكانية ضغط بريطانيا على أوكرانيا لإبرام اتفاق سلام

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 11:55 م

لم يعلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ما إذا كانت المملكة المتحدة تؤيد الآن قبول أوكرانيا باتفاق سلام.

وبدلا من ذلك، بعد خطاب ألقاه في وسط لندن اليوم الاثنين، أشار سوناك إلى دعم البلاد المستمر لكييف والإنفاق الدفاعي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، بأن سوناك سئل بعد الخطاب، عن تقرير يفيد بأن وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون أقنع دونالد ترامب بدعم أوكرانيا بالمزيد من التمويل على أساس أنه سيسمح لترامب بتأمين اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

ورد سوناك بالإشارة إلى "سجل القيادة الحافل" للمملكة المتحدة في دعم أوكرانيا من خلال توفير الدبابات والأسلحة بعيدة المدى والضمانات الأمنية الثنائية وتدريب الجنود الأوكرانيين ، قائلا إن الحفاظ على هذا الدعم هو "الشيء الصحيح الذي يجب القيام به" وأنه "يتعين على الجميع أن يفخروا به".

وأضاف سوناك: "عندما يتعلق الأمر بالأمريكيين ... في حين أننا ممتنون للغاية للدعم المستمر والاستثمار الذي وضعوه في الأمن الأوروبي ، فإنه ليس من الصواب الاعتماد على دافعي الضرائب الأمريكيين للقيام بذلك إذا لم نكن مستعدين لتقديم تضحيات من أجل أمنناالشخصي. والآن جاء دوري ، و هذا هو قراري بشأن الإنفاق الدفاعي.

وأضاف "لذلك عندما أكون في الولايات المتحدة أو عندما أتحدث إلى الأمريكيين وديفيد كاميرون يفعل ذلك وعندما يفعل جرانت شابس (وزير الدفاع) يمكننا أن نقول إننا نتولى القيادة. نحن نستثمر أكثر من أي شخص آخر في الأمن الأوروبي. هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وعلى الآخرين أن يفعلوا الشيء ذاته وأن يضمنوا بقاء تحالفنا قويا".


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