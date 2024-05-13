الهلال الأحمر الفلسطيني: نقف على أبواب كارثة صحية في غزة

قالت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن الأوضاع صعبة في قطاع غزة، خاصة مناطق الشمال، مشيرة إلى أن الاحتلال يكثف من قصفه على مخيم جباليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى تلك الأماكن؛ لأن الاحتلال يستهدف طواقم العمل الإنساني أثناء محاولتها إجلاء الجرحى والشهداء.

ولفتت إلى استمرار الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية وموجات النزوح منها، معقبة: «نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من المدينة ولا يعلمون أين يتوجهون في ظل عدم وجود أماكن آمنة، وصعوبة توفير المواد الإغاثية لهم».

ونوهت أن «نفاد مخزون الوقود وتوقف المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الأوروبي، يهدد المنظومة الصحية في كامل أرجاء القطاع».

وأكملت: «نحن على أبواب كارثة صحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهناك مخاوف من أن يحرم آلاف الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الصحية، بعد إخراج معظم المستشفيات عن الخدمة».

وأشارت إلى أن «الاحتلال يواصل غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويمنع وصول الطعام والمياه والدواء والوقود اللازم لعمل محطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي ومولدات المستشفيات».