ولاية هامبورج الألمانية تسلم أوكرانيا مركبات لإزالة الألغام

في إجرء رمزي، قام وزير داخلية ولاية هامبورج الألمانية اندي جروته، اليوم الاثنين، بتسليم السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف أول مركبة من إجمالي أربع مركبات لإزالة الألغام تعتزم هامبورج تسليمها إلى أوكرانيا.

ومن المنتظر أن تعمل هذه المركبة في إبطال مفعول الذخائر في أوكرانيا اعتبارا من يونيو المقبل. وسيتم تسليم ثلاث مركبات أخرى إلى أوكرانيا بحلول أغسطس المقبل.

وقال جروته المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن " تلغيم مناطق شاسعة من أوكرانيا يعد من أكبر المخاطر التي جلبتها الحرب بالنسبة للسكان هناك. نحن سعداء للغاية لأننا استطعنا من خلال خبرة هامبورج في إزالة الذخائر الحربية أن نسهم بشيء في تقليل عدد الأشخاص الذين يتوفون بسبب الألغام".

يذكر أنه في سياق الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، يتزايد اكتشاف الألغام في الأراضي الأوكرانية. وتعتبر ثلث مساحة أراضي أوكرانيا ملغمة في الوقت الراهن، وهو ما يعادل وفقا للتصريحات الأوكرانية مساحة من الأرض تبلغ نحو 174 ألف كيلومتر مربع. كما يفقد مدنيون وبينهم أطفال حياتهم بسبب الأجسام الناسفة التي لم تنفجر. ويمكن للمركبات الأربعة أن تقوم يوميا بتطهير منطقة تعادل مساحة ملعب كرة قدم من الذخائر القتالية.

من جانبه، قال السفير الأوكراني إن "الحرب العدوانية الروسية حققت العديد من الأرقام القياسية المأساوية على الصعيد العالمي، وواحد من هذه الأرقام هو تحويل أوكرانيا إلى الدولة الأكثر تلغيما في العالم".

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني:" أنا ممتن لهامبورج ولوزارة الداخلية في الولاية على دعمها الذي يظهر فهمًا واضحًا لأهمية تأمين الأراضي الأوكرانية بالنسبة للعمليات اللاحقة المتعلقة بإعادة الحياة إلى طبيعتها".