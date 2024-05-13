قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنَّ الاثنين، الألم في كل مكان في إسرائيل حزنا على القوات التي قتلت في معارك قطاع غزة.

وأضاف في كلمة بمناسبة ما يُعرف في إسرائيل «يوم الذكرى الوطني» (هو يوم نكبة فلسطين)، أنّ قواته قدّمت ما سماها «تضحيات كبيرة» في المعارك، بغية تحقيق ما دعاه «الحفاظ على إسرائيل»، لكنه أشار إلى أن مصابهم جلل بسبب قتلى إسرائيل في المعارك.

وأشار إلى عزم إسرائيل على تحقيق الانتصار في الحرب، زاعما تكبيد من وصفهم بأعدائهم (في إشارة لحركة حماس) أثمانا كبيرة على هجوم السابع من أكتوبر.

وتحدث عن أنهم سيواصلون العمل العسكري حتى إعادة الأسرى من قطاع غزة، مدعيا أن هذا النصر (المزعوم) سيضمن لإسرائيل حاضرها ومستقبلها.

لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن الثمن الذي يُدفع باهظ جدا سواء في الحرب الحالية أو المعارك السابقة