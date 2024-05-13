أثنى الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة، والتي تقع على مساحة 100 فدان، وبدء موسم الحصاد بمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

وأعرب خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، عن سعادته بما شاهده من إنجازات عظيمة على أرض الواقع، مشددا أن ما شاهده الجميع اليوم لم يكن أحد يتوقع حدوثه مع بداية الحديث عن المشروع، ورؤية هذه المساحات الشاسعة المزروعة «بالخير للبلد».

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى مشاكل المواطنين وتلمس احتياجاتهم، معقبا: «الرئيس اليوم تحدث عن تأثير هذه المشروعات، لأنه حاسس بالناس وعارف الناس بتقول إيه، وكل حاجة بتصل، الرئيس مواطن وبيسأل الناس وبيشوف كل حاجة».

ونقل عن الرئيس تصريحاته اليوم: «الناس بتقول إنت زنقت نفسك وزنقتنا صحيح، بس أنا معنديش خيارات تانية، أنا زنقت نفسي آه، وزنقت الدولة آه، بس علشان نعمل دولة».

وعلق «موسى»: «الرئيس قال كدا وش، كنا نتزنق أحسن ولا البلد تخرب! ما هو يا دي يا دي، مفيش حاجة في النصف! هل كنا في حاجة إلى هذه المشروعات ولا لا؟».

ونوه أن مصر تواجه تحديا كبيرا يتعلق بزيادة عدد سكانها بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، مشددا على أهمية هذه التوسعات لتلبية احتياجات هذا العدد المتزايد وتحقيق النمو الاقتصادي، متسائلا: «تخيلوا لو معندناش هذه المشروعات أسعار السلع كانت هتوصل قد إيه! صحيح تسببت في ضغط؛ لكن زي ما الرئيس قال أنا زنقت الدولة علشان الدولة تعيش ومتخربش».