حجب بيانات تتعلق بسوء الائتمان في الصين عن وسائل التواصل الاجتماعي

جرى حجب سلسلة من التقارير البحثية، الصادرة عن شركات سمسرة صينية حول بيانات حديثة بشأن سوء حالة الائتمان في البلاد، عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يسلط الضوء على الصعوبة المتزايدة التي تعرقل الحصول على معلومات موثوقة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وكالة بلومبرج إن سبعة تقارير بحثية، على الأقل، صادرة عن شركات سمسرة وشركات للأوراق المالية في البر الرئيسي الصيني، نشرها محللون على تطبيق وي شات، لم تعد متاحة للاطلاع اليوم الاثنين.

وأشارت بلومبرج إلى أن الصين دأبت بشكل متزايد على إخفاء البيانات السلبية خلال السنوات القليلة الماضية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على المستثمرين للحكم بدقة على أحوال الاقتصاد الصيني.

وكشفت البيانات الصادرة مؤخرا أن إجمالي الطلب على الائتمان في الصين انخفض في أبريل للمرة الأولى منذ عام 2005.

وجاءت هذه النتيجة السيئة، غير المتوقعة، نتيجة ضعف الطلب من جانب الشركات والأسر على الاقتراض، وكذلك بسبب تراجع الحكومات المحلية في أنحاء البلاد عن بيع السندات.